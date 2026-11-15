Bouwman gevleid door woorden Míchel: "Heeft hij dat gezegd?"
Aaron Bouwman heeft zich uitgelaten over de lovende woorden van trainer Míchel, die de jonge verdediger onlangs vergeleek met Virgil van Dijk. De Ajacied werd door de oefenmeester bestempeld als de meest complete verdediger binnen zijn selectie. Bouwman is blij met de complimenten, maar benadrukt dat hij zich daardoor niet laat meeslepen.
"Heeft hij dat gezegd?" reageert Bouwman verrast in gesprek met Voetbal International. "Dat vind ik wel mooi. In het verdedigende kan ik nog stappen maken, en aan de bal ook. Maar als ik naar mezelf kijk, met de lengte die ik heb en de techniek aan de bal, dan zou je inderdaad misschien kunnen zeggen dat ik allebei wel goed kan." De verdediger beseft dat er nog voldoende ruimte is om zich verder te ontwikkelen.
Míchel ging zelfs nog een stap verder door Bouwman te bestempelen als een mogelijke nieuwe Virgil van Dijk. De jonge Ajacied kan die vergelijking wel waarderen, maar blijft er nuchter onder. "Haha, ja dat vond ik mooi en leuk om te horen. Maar verder gaat dat ook niet in mijn hoofd zitten ofzo, hoor. Het is niet zo dat ik dan bij de volgende wedstrijd "Ik ben Virgil van Dijk" denk. Nee, ik ben gewoon Aaron Bouwman en dat blijf ik. Maar het is een mooi compliment."
Van Dijk is voor Bouwman al jarenlang een groot voorbeeld. Vooral de manier waarop de aanvoerder van Oranje zich op het veld presenteert, spreekt hem aan. "Ja, dat wel, zeker weten, met zijn kwaliteit en uitstraling, zijn aura. Als je naar hem kijkt, dan zie je: die stáát er gewoon achterin."
Een ontmoeting met zijn idool zat er tijdens de huidige interlandperiode niet in. "Ja, dat klopt! Hij was snel weer weg, bij het Nederlands elftal. Als ik hem hier had kunnen zien, was dat natuurlijk mooi geweest. Maar goed, we zijn hier ook gewoon gefocust op Jong Oranje en onze doelen."
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