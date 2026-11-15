"Heeft hij dat gezegd?" reageert Bouwman verrast in gesprek met Voetbal International. "Dat vind ik wel mooi. In het verdedigende kan ik nog stappen maken, en aan de bal ook. Maar als ik naar mezelf kijk, met de lengte die ik heb en de techniek aan de bal, dan zou je inderdaad misschien kunnen zeggen dat ik allebei wel goed kan." De verdediger beseft dat er nog voldoende ruimte is om zich verder te ontwikkelen.

Míchel ging zelfs nog een stap verder door Bouwman te bestempelen als een mogelijke nieuwe Virgil van Dijk. De jonge Ajacied kan die vergelijking wel waarderen, maar blijft er nuchter onder. "Haha, ja dat vond ik mooi en leuk om te horen. Maar verder gaat dat ook niet in mijn hoofd zitten ofzo, hoor. Het is niet zo dat ik dan bij de volgende wedstrijd "Ik ben Virgil van Dijk" denk. Nee, ik ben gewoon Aaron Bouwman en dat blijf ik. Maar het is een mooi compliment."