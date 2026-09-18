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Bouwman in Jong Oranje of het grote Oranje? "Komt nog te vroeg"

Sara
bron: Algemeen Dagblad
Aaron Bouwman
Aaron Bouwman Foto: © BSR Agency

Het Jong Oranje van Michael Reiziger staat deze maand voor twee cruciale EK-kwalificatieduels. Aaron Bouwman is misschien wel de ideale speler die ze nodig hebben, maar een blessure houdt het Ajax-talent voorlopig nog even buiten de selectie.

Jong Oranje speelt vrijdag 25 september eerst de kraker tegen koploper Noorwegen. In het uitduel (3-2 verlies) kwam de ploeg van Reiziger met name in de opbouw tekort. "Een centrumverdediger die de voorbije maanden juist uitblonk in zijn spel aan de bal, is Aaron Bouwman. Verdedigend heeft de Ajacied nog stappen te zetten, maar door zijn passing, techniek en dribbels wordt hij gezien als groot talent", schrijft Johan Inan in het Algemeen Dagblad.

"Dat liet Bouwman deze maand nog zien in de kraker tegen PSV", vervolgt hij. Míchel Sánchez liet eerder al weten dat Bouwman pas na de interlandperiode weer terugkeert. Toch zal de Ajacied in de gaten worden gehouden door Reiziger komende maanden.

Niet alleen Jong Oranje, maar zelfs het grote Oranje wordt al als mogelijkheid genoemd. Xavi Hernandez was namelijk laatst te zien op de tribune bij Ajax - PSV. "Hij bekeek daar gericht vier kandidaten: de PSV'ers Van Bommel, Lutsharel Geertruida en Guus Til en Ajax-belofte Aaron Bouwman. Voor pechvogel Bouwman komt een oproep door een zware blessure nu sowieso te vroeg", schreef Maarten Wijffels eerder in het AD vandaag.

Ook oud-Ajacied Sean Steur komt in aanmerking voor Jong Oranje. "Sean maakt grote stappen, maar laten we het eerst over een langere periode bekijken. Ik ben bijvoorbeeld benieuwd hoe hij het volgend seizoen gaat doen", zei Michael Reiziger in maart over het passeren van Steur. 

In het half jaar erna vertrok hij plots naar Newcastle United voor in totaal 27 miljoen. Hij kwam tot vier duels tot nu toe in de Premier League. "Voor Jong Oranje kan zijn creatieve geest van pas komen nu drie do-or-die-duels wachten", besluit Inan. 

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