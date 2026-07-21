'Bouwman is risico bij Ajax': "Zijn momenten van verslapping"

Ajax speelt donderdag de eerste officiële wedstrijd van het nieuwe seizoen. De ploeg van Míchel trapt om 20:00 uur af tegen FK Vojvodina. Volgens Pieter Zwart is Aaron Bouwman een risico bij de Amsterdammers. Die conclusie trekt hij na de oefenwedstrijd tegen Olympiakos (1-0 zege).

Bouwman begon in dat duel als rechter centrale verdediger. "De achttienjarige verdediger uit de eigen opleiding toont zijn kwaliteiten als opbouwer. Daar staat tegenover dat hij een risico is door zijn momenten van verslapping", schrijft Zwart in Voetbal International. "Tegen Olympiakos leidt Bouwman een enorme kans in door een slordigheid. Hij geeft met zijn lichaamshouding weg dat hij van plan is om breed te spelen op Blind en die pass wordt onderschept. Maarten Paes verhindert met een reflex dat dit een tegendoelpunt oplevert."

Op een later moment schatte Bouwman ook nog een lange bal totaal verkeerd in. "Opnieuw komt de jonge mandekker weg met de schrik." Zwart besluit: "Dit soort fouten zal Bouwman, die ook in de eerste oefenwedstrijd tegen Panathinaikos kwetsbaar was, uit zijn spel moeten krijgen om een vaste basisplek af te dwingen."