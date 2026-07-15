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Bouwman kijkt uit naar Ajax-transfer: "Een nóg grotere naam"

Max
bron: AT5

Aaron Bouwman is blij met de komst van Daley Blind. De jonge verdediger verwacht veel te kunnen leren van zijn nieuwe teamgenoot. 

Bouwman is erg te spreken over Blind. "Hij is een goede speler. Hij heeft veel ervaring en kan mij helpen. Ik kan aan hem veel tips vragen. Je kunt van hem veel leren als je naast of tegenover hem staat op de training. De dingen die hij zegt, neem je wel mee. Daar leer je zeker van. Dat is alleen maar mooi voor mij", reageert hij voor de camera bij AT5.

Nu krijgt de jonge verdediger komend seizoen ook nog tips van Marc-André ter Stegen. "Dat is een nóg grotere naam", lacht Bouwman. "Het is heel mooi dat het allemaal een beetje rond mijn positie is. Van hem kun je ook extreem veel leren, want hij heeft jaren bij FC Barcelona gespeeld."

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