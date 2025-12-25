AD Voetbalpodcast
"Dat Cruijff de transferperiode gaat runnen, is vrijwel uitgesloten"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Bouwman looft Ajacied: "Hij brengt veel positiviteit in de groep"

Cherine

Aaron Bouwman maakte zijn debuut onder de inmiddels ontslagen John Heitinga, maar het is interim-trainer Fred Grim die de 18-jarige momenteel een basisplek geeft. De centrumverdediger is dan ook vol lof over zijn trainer.

"Het is een heel goede trainer die goed met de spelers omgaat", vertelt hij in een interview met ESPN. "Hij praat met iedere speler en neemt iedereen apart. Hij brengt veel positiviteit in de groep. Omdat we nu meer winnen, wordt het sowieso wat makkelijker en relaxter in de groep."

Bouwman heeft een duidelijk doel. "Een vaste basisspeler worden hier, veel wedstrijden spelen, prijzen pakken en dan richting de grotere competities. Mijn droom is de Premier League", vertelt hij. In zijn droomcompetitie speelt ook - niet geheel toevallig - zijn grote idool: Virgil van Dijk. "Waarom het mijn idool is? Door zijn uitstraling, alles… Ook verdedigend; hij heeft het hele pakket eigenlijk."

Eerder deze maand scoorde de centrale verdediger in het thuisduel met FC Groningen zijn eerste officiële doelpunt voor Ajax, raak bij de eerste paal in de korte hoek. "Een spitsengoal? Zo kun je het wel noemen, ja", zegt Bouwman. 

"Vroeger heb ik in de spits gespeeld, inderdaad. Toen ik bij Ajax kwam ben ik na vier trainingen direct naar achter gezet. Als je zo jong bent, maak je liever doelpunten. Maar het is alleen maar goed geweest voor mijn ontwikkeling", aldus Bouwman.

Gerelateerd:
Kenneth Taylor

'Kenneth Taylor ziet zijn marktwaarde deze winterstop iets dalen'

0
Youri Baas

Baas: "In het begin van het seizoen was het echt héél erg matig"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Aaron Bouwman
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Aaron Bouwman

Bouwman looft Ajacied: "Hij brengt veel positiviteit in de groep"

0
Marciano Vink

Vink noemt Ajacied bij beste spelers Eredivisie: "Op middenveld"

0
Wim Kieft

Wim Kieft haalt uit naar Ajax: "Werd gek van dat gelul daar"

0
Aaron Bouwman

Aaron Bouwman: "Dat kon je tegen Feyenoord bijvoorbeeld zien"

0
Aaron Bouwman

Ajax-talent Aaron Bouwman: "Dat is altijd een droom geweest"

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen maakt gehakt van Ajax: "Zo treurig, Ajax"

0
Valentijn Driessen

Driessen schrikt enorm van Ajax: "Ze hebben er niks te zoeken!"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
za
7/02
AZ
01:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd