Bouwman looft Ajacied: "Hij brengt veel positiviteit in de groep"

Aaron Bouwman maakte zijn debuut onder de inmiddels ontslagen John Heitinga, maar het is interim-trainer Fred Grim die de 18-jarige momenteel een basisplek geeft. De centrumverdediger is dan ook vol lof over zijn trainer.

"Het is een heel goede trainer die goed met de spelers omgaat", vertelt hij in een interview met ESPN. "Hij praat met iedere speler en neemt iedereen apart. Hij brengt veel positiviteit in de groep. Omdat we nu meer winnen, wordt het sowieso wat makkelijker en relaxter in de groep."

Bouwman heeft een duidelijk doel. "Een vaste basisspeler worden hier, veel wedstrijden spelen, prijzen pakken en dan richting de grotere competities. Mijn droom is de Premier League", vertelt hij. In zijn droomcompetitie speelt ook - niet geheel toevallig - zijn grote idool: Virgil van Dijk. "Waarom het mijn idool is? Door zijn uitstraling, alles… Ook verdedigend; hij heeft het hele pakket eigenlijk."

Eerder deze maand scoorde de centrale verdediger in het thuisduel met FC Groningen zijn eerste officiële doelpunt voor Ajax, raak bij de eerste paal in de korte hoek. "Een spitsengoal? Zo kun je het wel noemen, ja", zegt Bouwman.

"Vroeger heb ik in de spits gespeeld, inderdaad. Toen ik bij Ajax kwam ben ik na vier trainingen direct naar achter gezet. Als je zo jong bent, maak je liever doelpunten. Maar het is alleen maar goed geweest voor mijn ontwikkeling", aldus Bouwman.