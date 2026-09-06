Bouwman naar ziekenhuis na duel Ajax-PSV: "Moeite met ademhalen"

Aaron Bouwman heeft de topper tussen Ajax en PSV niet zonder fysieke gevolgen verlaten. De negentienjarige verdediger van de Amsterdammers kreeg in de slotfase een harde overtreding van Ruben van Bommel te verwerken en is vervolgens voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. De actie van de PSV-aanvaller zorgde voor veel commotie in de Johan Cruijff ArenA.

"Aaron Bouwman is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hij voelde zich niet lekker, groggy. Dat is allesbehalve gek", vertelt Jan Joost van Gangelen bij De Eretribune. Ajax-trainer Míchel Sánchez bevestigde vervolgens dat Bouwman klachten had overgehouden aan het incident. "Hij heeft last van zijn ribben en had moeite met ademhalen."

De harde overtreding vond ongeveer tien minuten voor het einde van de wedstrijd plaats. Van Bommel werkte Bouwman tegen de grond, waarna meerdere spelers van Ajax woedend reageerden en er een opstootje ontstond. Ondanks de commotie besloot de arbitrage de PSV-aanvaller niet met een rode kaart van het veld te sturen.