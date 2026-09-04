Bouwman ongeslagen bij Ajax: "Als hij mij blijft opstellen..."
Aaron Bouwman heeft sinds zijn debuut voor Ajax nog altijd geen nederlaag geleden. De negentienjarige verdediger is dit seizoen uitgegroeid tot een vaste waarde in Amsterdam en maakt zich richting de topper tegen PSV weinig druk om zijn opvallende statistiek.
"Ik zou het niet weten. Ik doe gewoon mijn ding", reageert Bouwman in gesprek met Voetbal International op zijn ongeslagen reeks. Binnen de spelersgroep is het volgens hem evenmin een onderwerp.
"Nee, het leeft niet in de kleedkamer. Of de trainer op de hoogte is van die statistiek? Dat moeten jullie even aan hem doorgeven. Ik denk dat hij het wel voorbij heeft zien komen. Als hij mij blijft opstellen, dan vind ik het goed."
Bouwman begon alle drie de competitiewedstrijden van dit seizoen in de basis en wil die lijn graag doortrekken. "Het is mijn doelstelling om deze lijn door te trekken en zoveel mogelijk wedstrijden te spelen."
Ook tegen Telstar, waar Ajax met 0-4 won, stond de verdediger vanaf de aftrap binnen de lijnen. Op de tribune zat zijn vader, die normaal gesproken juist een voorkeur heeft voor de tegenstander uit Velsen-Zuid. "Hij zat op de tribune en is voor Telstar, ja. Maar vandaag was hij voor mij en voor Ajax."
Zaterdag wacht met PSV een veel grotere test. Bouwman vindt het lastig om vooraf een favoriet aan te wijzen en laat zich niet imponeren door de ruime 1-6-zege van de Eindhovenaren op FC Utrecht.
"Wie de favoriet is? Dat is een lastige vraag. De 1-6-overwinning van hen (op FC Utrecht, red.) zegt mij niet veel. Wij winnen hier ook met 0-4. We gaan er vol vertrouwen naartoe", aldus Bouwman.
Bouwman ongeslagen bij Ajax: "Als hij mij blijft opstellen..."
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