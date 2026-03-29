Bouwman onthult: "Zegt niet vaak iets over dat ik bij Ajax speel"

Aaron Bouwman voelt zich volledig gesteund door zijn familie tijdens zijn ontwikkeling bij Ajax. De achttienjarige verdediger, die geldt als een talent voor de toekomst in Amsterdam, spreekt met veel waardering over de rol van zijn ouders en achtergrond in zijn carrière.

De jonge mandekker woont nog altijd in zijn ouderlijk huis en benadrukt hoe belangrijk zijn familie voor hem is. "Mijn ouders zijn mooie mensen. Ze hebben mij altijd veel geholpen", vertelt Bouwman in gesprek met de clubkanalen. Daarbij speelt ook zijn vader een bijzondere rol. "Mijn vader is een groot Ajax-fan. Hij zegt niet zo vaak iets over dat ik bij Ajax speel, maar van binnen weet ik wel dat hij het heel mooi vindt."

Ook zijn internationale achtergrond betekent veel voor hem. "Mijn moeder is geboren in Engeland en half Jamaicaans. Het is mooi dat ik die cultuur ook heb meegekregen. Een bijzondere mix", legt hij uit. "We proberen zo vaak mogelijk ook naar haar familie te gaan, omdat dit ook voor haar belangrijk is. Dat zijn leuke dingen."

Bouwman staat daarnaast stil bij de steun van zijn grootouders, die een belangrijke rol speelden in zijn jeugd. "Mijn opa is er ook altijd bij geweest. Hij was ook scheidsrechter toen ik jong was en bracht me overal naartoe. Mijn oma paste thuis altijd op mijn zusje en mij en haalde me op van school. Zij betekenen heel veel voor mij", besluit hij dankbaar.