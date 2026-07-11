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Bouwman over Míchel: "Dat is misschien iets te hard gezegd"

Sara
bron: AT5
Aaron Bouwman
Aaron Bouwman Foto: © BSR Agency

Aaron Bouwman moet nog even wennen aan de Spaanse staf. Tijdens het trainingskamp in Garderen voelt de verdediger dat Míchel en zijn technische staf er fel bovenop zitten.

"Het is iets anders, want je hebt het al die jaren gewoon Nederlands meegemaakt. Het is wel goed voor het team om een totaal andere mentaliteit mee te maken", begint het achttienjarige talent tegenover AT5. "Het is allemaal wat strenger. De Spaanse cultuur is wat harder. Dat is misschien iets te hard gezegd, maar het heeft iets meer dan wanneer een Nederlandse coach wat aan je doorgeeft."

Ook op de training merkt de jongeling een verschil in intensiteit. "Als het even wat beter moet, dan geven ze dat wat harder aan. Ze laten het wat harder overkomen en je wordt er wat scherper van." 

Míchel maakt een goede indruk op hem. "Het is lekker fris en hij wil er echt tegenaan. Hij wil voor de prijzen gaan spelen. Dat zie je op de trainingen, hij moedigt de jongens aan en iedereen werkt hard."

Bouwman heeft nog niet met de trainer gesproken over zijn rol bij Ajax. Zelf heeft hij daar wel een idee over. "Ik heb nog niet echt één-op-één met hem kunnen zitten. Ik wil dit seizoen voor een basisplek spelen achterin, dus je zit hier wel met een andere gedachte dan vorig seizoen, toen je nog niet eens een wedstrijd had gespeeld. Ik moet hard trainen, laten zien dat ik de beste ben en daar hoor te staan", besluit hij. 

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