Bouwman reageert na opvallende uitspraak: "Ik denk de trainer ook"
Aaron Bouwman vindt de vergelijking van Ajax-trainer Míchel Sánchez van hem met Virgil van Dijk niet iets wat voor hem de druk opvoert. Míchel meende dat Bouwman de nieuwe Van Dijk kon worden.
"Naar mijn mening kan hij de nieuwe Virgil van Dijk worden. Dat is zijn speelstijl", zo zei Míchel Sánchez na het duel met Telstar. "Ik vind het een heel mooi compliment, maar ik heb nog heel veel te doen om dat niveau te bereiken", zegt hij tegen het Algemeen Dagblad.
Dat Van Dijk een voorbeeld is voor Bouwman, moge duidelijk zijn. "Zijn uitstraling, zijn passing, de rust, hoe hij team neerzet en zelden in paniek raakt; ik heb altijd gezegd dat ik dat geweldig vind", vertelt het negentienjarige talent. "In niveau ben ik nog ver van hem verwijderd, maar in de stijl zie ik wat gelijkenissen. En ik denk de trainer ook."
Dat Míchel hem een grote toekomst toedicht, raakt Bouwman niet negatief. "Mensen die dat zeggen, kennen me niet. De trainer wel. Hij weet dat ik daar niet van in de war raak. Hij ziet dat ik ver kan komen. Na zo’n slippertje tegen Telstar komt hij meteen naar me toe en zegt hij dat ik goed bezig ben en er niet van in de war moet raken."
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