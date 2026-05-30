Bouwman ruikt kansen: "Ik hoop dat volgend jaar mijn jaar wordt"

"Zelf had ik eigenlijk nooit gedacht dat ik überhaupt zoveel zou spelen! Dat ik zelfs ook de Champions League nog mee kon pakken. Dus over het algemeen kan ik zelf wel tevreden zijn met de minuten die ik heb mogen maken", vertelt Bouwman in VI over zijn seizoen. Hij merkt dat hij beter is dan eerder: "Ik denk dat ik vooral verdedigend wel een stuk beter ben geworden, fysiek ben ik ook wel sterker geworden de afgelopen tijd."

Bouwman gaat verder: "Aan de bal vond ik zelf altijd wel dat ik redelijk goed meekon, maar ook daarin ben ik wel steeds iets beter geworden, in het spelletje lezen", zo klinkt het. Bouwman is al volop bezig met komend seizoen. Jordi Cruijff heeft al aangegeven dat hij weer wil inzetten op de eigen jeugd. "Dan worden de kansen groter. Ik hoop dat volgend jaar mijn jaar wordt, daar ga ik voor."