Bouwman spreekt bijzonder doel uit: "Dat willen we met z'n allen"

Aaron Bouwman wil nog altijd voor de titel strijden met Ajax. Ondanks de al vrij grote achterstand op Feyenoord, is Bouwman het geloof nog lang niet verloren.

De negentienjarige Bouwman blijft basisspeler bij Ajax, ondanks de aanwezigheid van Thilo Kehrer en Daley Blind. "Je moet je eigen ding blijven doen. Als je jezelf laat zien en laat zien dat je beter bent, speel je uiteindelijk weer", zegt een nuchtere Bouwman in gesprek met ESPN.

Ajax staat momenteel vierde in de Eredivisie en heeft een achterstand van vijf punten op Feyenoord. Ondanks slechte wedstrijden als tegen Hajduk Split maakt Bouwman zich niet druk. "Mensen denken na één of twee wedstrijden snel dat het niveau helemaal op het laagste punt zit. Maar in de groep voel je dat het vertrouwen hoog moet blijven."