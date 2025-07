Bouwman straalt na wereldgoal: "Dit doe ik eigenlijk zelden"

Bouwman draait een goede voorbereiding en begon in de Como Cup tegen Celtic in de basis. In de tweede helft maakte hij een schitterende treffer. "Dit doe ik eigenlijk zelden. Het komt zelden voor dat ik een bal zo goed raak", lacht hij na afloop voor de camera bij Ajax TV. "Ik schrok er eigenlijk wel een beetje van. Ik kreeg nu de tijd en ruimte, legde hem goed voor mijn rechter en als hij er dan zo ingaat, is dat fantastisch. Onwerkelijk eigenlijk."

De jonge verdediger is wel kritisch over zijn optreden in de eerste helft. "Zelf kon het van mijn kant wat feller tijdens sommige momenten met de spits. Aan de bal vond ik het van mijn kant steady. In de tweede helft ging het met het team een stuk beter", zag het talent. "Vooral met het druk zetten. Door het druk zetten kwam ik ook verdedigend beter aan mijn spel toe."