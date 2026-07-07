Bouwman valt door de mand bij Ajax: "Niet wat je wil meemaken"
Ajax verloor afgelopen weekend in een vriendschappelijke wedstrijd met 1-3 van Panathinaikos en Sam Planting zag vier dingen die opvielen bij de ploeg van de nieuwe trainer Michel. Volgens de verslaggever heeft Aaron Bouwman zijn kans (nog) niet gegrepen.
"Met Josip Sutalo die pas net klaar is op het WK, is er tegen Panathinaikos naast Baas in het defensieve centrum een basisplek voor Bouwman", blikt hij terug in een analyse op de website van VI. "Een mooie kans voor de 18-jarige rechtspoot om wat aan de hiërarchie op die positie te doen. Maar tegen Panathinaikos beleeft de jonge verdediger een tamelijk lastige helft", constateert Planting.
"Kort na de 0-1 wordt Bouwman, na een knappe lange bal van de Panathinaikos-linksback waarmee de Amsterdamse druk is omspeeld, op pijnlijke wijze op fysieke kracht geklopt door spits Tetteh", vervolgt hij kritisch. "De Griek verzuimt de scoringskans te verzilveren, maar dusdanig duelverlies in de open ruimte is niet wat je wil meemaken als centrale verdediger. Bovenlichaamskracht is op die defensieve positie van cruciaal belang, en op dat vlak troeft Tetteh hem duidelijk af", aldus Planting, die nog een paar slordige momentjes zag.
"Even later raakt de boomlange Bouwman het contact met zijn directe tegenstander kwijt, wanneer Panathinaikos uit de nasleep van een hoekschop op 0-2 komt", legt hij uit. "Aanvankelijk staat Bouwman nog als bewaker bij captain Sverrir Ingi Ingason, maar de jonge Ajacied raakt de IJslander wel erg simpel kwijt. De volle kop kleinere spelmaker Santino Andino gaat tussen Bouwman en Ingason staan. Hierdoor kan de IJslandse verdediger ongehinderd de beslissende kaats geven voorafgaand aan de tweede treffer. Het oefendebuut van Míchel levert de Spanjaard dan ook vooral wat huiswerk op", besluit Planting.
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