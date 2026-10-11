Bouwman vertelt over incident met Van Bommel: "Er goed vanaf gekomen"
Aaron Bouwman heeft zijn rentree bij Ajax gemaakt na zijn vervelende longblessure. De negentienjarige verdediger viel tegen NEC in en speelde ongeveer twintig minuten mee. Na afloop overheerste vooral de opluchting dat hij weer volledig pijnvrij op het veld staat.
"Ik ben blij dat ik weer op het veld kan staan, ja", vertelt Bouwman met een glimlach bij ESPN. Over zijn invalbeurt zegt hij: "Ik had niet per se een opdracht. Het was meer gewoon invallen en gaan. Ik moest zorgen dat we geen tegengoal kregen en aanvallend helpen."
Ajax kwam uiteindelijk niet verder dan 1-1. Ook Bouwman zag dat de Amsterdammers opnieuw te weinig deden met de gecreëerde kansen. "Het is helaas niet gelukt als team in de tweede helft. We maken ze helaas niet allemaal af. In de tweede helft kregen we ook weer genoeg kansen of net-niet-momentjes. Hij valt dan weer net niet goed."
Daar moet volgens hem snel verandering in komen. "Het moet wel echt doelpunten op gaan leveren als je dit soort wedstrijden wilt gaan winnen."
Bouwman richtte zich de afgelopen weken volledig op zijn herstel. "Ik focuste mij gewoon op mijn terugkeer. Ik was gewoon aan het herstellen en ik ben blij dat ik hier nu alweer kan staan. Afgelopen weken was ik lekker actief bezig om weer sterk terug te komen."
Inmiddels heeft hij geen klachten meer. "Ik ben helemaal pijnvrij", aldus de verdediger. De gekneusde long was voor hem wel de vervelendste blessure die hij tot dusver heeft meegemaakt. "Met het ademhalen is dat het vervelendst geweest, denk ik. Die blessure had ik nog nooit gehad, dus dat was ook weer iets nieuws. Maar ik ben er goed vanaf gekomen, dus niets aan de hand meer."
Het incident waarbij Ruben van Bommel de blessure veroorzaakte, heeft Bouwman inmiddels achter zich gelaten. "Ik heb het helemaal achter mij gelaten eigenlijk. Ik heb er niet echt behoefte aan om er nu verder over te praten. Ik ben blij dat ik weer op het veld kan staan en dat moment is nu gebeurd. Zo is het nu eenmaal", besluit hij.
Bouwman vertelt over incident met Van Bommel: "Er goed vanaf gekomen"
Baas woest na nieuw puntenverlies Ajax: "Vaak hetzelfde verhaal"
'Sportieve en financiële klap voor Ajax': "Kan doorwerken in keuzes"
Lang haalt hard uit naar ex-trainer: "Het grootste verschil is.."
Kraay past mening aan over Ajax-aankoop: "Werkelijk ongelofelijk"
Schuurs lovend over Ajacied: "Een aanwinst voor de Eredivisie"
Linssen verrast door Tadic: "Dan ben je wel een beetje verbaasd"
Franse media vernietigend over Mika Godts: "Koning Balverlies"
Been verbaasd over Ajax-moment: "Dus je mag de voet wel breken"
Tadic haalt hard uit naar media: "Op zoek naar iets negatiefs"
Tolu onthult rol Victor Osimhen: "Hij vertelde mij iets te doen"
Been mist Ajax-speler: "Meer kwaliteit dan al die grote namen"
Ajax verspeelt opnieuw punten en speelt thuis gelijk tegen NEC
Schreuder reageert op Tadic-uitspraken: "Morgen mee aan de slag"
Ajax-fans komen met groot eerbetoon aan Tadic: "Eén van ons"
Opstelling Ajax bekend: Míchel gooit het helemaal om tegen NEC
Kraay Jr. over blessure Kasper Dolberg: "Je kon erop wachten"
Tadic onder vuur na Ajax-uitspraken: "Houd jij je smoel eens"
Amrabat wakkert vuurtje alvast aan: "Ja, dan wordt hij boos hoor"
Míchel belde Ajacied op: "Mij is het gelukkig nooit overkomen"
Sinkgraven tekent nieuw contract bij Eredivisieclub: "Heel blij"
Ajax-target vergeleken met Davinson Sánchez: "Het is een beest"
Míchel na wegvallen Dolberg: "Bij Jong Ajax speelt een Italiaan..."
Ouazane: "Ik denk dat dat voor ons allemaal het grootste doel is"
Míchel vinkt optie af voor vleugels: "Zie hem niet als buitenspeler"
Aaron Bouwman al spoedig in Oranje? "Voor Xavi geen blinde vlek"
Dik over mogelijke derde ring in ArenA: "Dat zou je daarom willen?"
Míchel verklapt vervanger Henrique: "Hij kan daar goed spelen"
Ajax zag transfer afketsen: "Hadden besloten om hier te blijven"
Ajax-spits Konadu laat zich gelden met twee doelpunten in België