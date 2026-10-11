Meldingen
2026-10-01
Kasper Dolberg, met Míchel Sánchez in de inzet
Kasper Dolberg dit jaar niet meer in actie? "Lang aan de kant"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

Bouwman vertelt over incident met Van Bommel: "Er goed vanaf gekomen"

Amber
bron: ESPN
Aaron Bouwman
Aaron Bouwman Foto: © Pro Shots

Aaron Bouwman heeft zijn rentree bij Ajax gemaakt na zijn vervelende longblessure. De negentienjarige verdediger viel tegen NEC in en speelde ongeveer twintig minuten mee. Na afloop overheerste vooral de opluchting dat hij weer volledig pijnvrij op het veld staat.

"Ik ben blij dat ik weer op het veld kan staan, ja", vertelt Bouwman met een glimlach bij ESPN. Over zijn invalbeurt zegt hij: "Ik had niet per se een opdracht. Het was meer gewoon invallen en gaan. Ik moest zorgen dat we geen tegengoal kregen en aanvallend helpen."

Ajax kwam uiteindelijk niet verder dan 1-1. Ook Bouwman zag dat de Amsterdammers opnieuw te weinig deden met de gecreëerde kansen. "Het is helaas niet gelukt als team in de tweede helft. We maken ze helaas niet allemaal af. In de tweede helft kregen we ook weer genoeg kansen of net-niet-momentjes. Hij valt dan weer net niet goed."

Daar moet volgens hem snel verandering in komen. "Het moet wel echt doelpunten op gaan leveren als je dit soort wedstrijden wilt gaan winnen."

Bouwman richtte zich de afgelopen weken volledig op zijn herstel. "Ik focuste mij gewoon op mijn terugkeer. Ik was gewoon aan het herstellen en ik ben blij dat ik hier nu alweer kan staan. Afgelopen weken was ik lekker actief bezig om weer sterk terug te komen."

Inmiddels heeft hij geen klachten meer. "Ik ben helemaal pijnvrij", aldus de verdediger. De gekneusde long was voor hem wel de vervelendste blessure die hij tot dusver heeft meegemaakt. "Met het ademhalen is dat het vervelendst geweest, denk ik. Die blessure had ik nog nooit gehad, dus dat was ook weer iets nieuws. Maar ik ben er goed vanaf gekomen, dus niets aan de hand meer."

Het incident waarbij Ruben van Bommel de blessure veroorzaakte, heeft Bouwman inmiddels achter zich gelaten. "Ik heb het helemaal achter mij gelaten eigenlijk. Ik heb er niet echt behoefte aan om er nu verder over te praten. Ik ben blij dat ik weer op het veld kan staan en dat moment is nu gebeurd. Zo is het nu eenmaal", besluit hij.

Gerelateerd:
Youri Baas

Baas woest na nieuw puntenverlies Ajax: "Vaak hetzelfde verhaal"

0
Jordi Cruijff

'Sportieve en financiële klap voor Ajax': "Kan doorwerken in keuzes"

0
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws Aaron Bouwman
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
René Wagelaar

René Wagelaar wijst naar Ajacied: "Dat zie je nu bij hem..."

0
René Wagelaar

Wagelaar ziet in: "Als je bij Ajax speelt heb je een voordeel"

0
Wim Kieft in het Philips Stadion

Wim Kieft lachend: "Ik was toch altijd bang dat de politie dat zag"

0
Hedwiges Maduro

Maduro prijst Ajacied: "Hij denkt aan de club, niet aan zichzelf"

0
Marciano Vink

Vink enthousiast over Ajax-besluit: "Hele verstandige keuze"

0
Karim El Ahmadi bij ESPN

El Ahmadi: "Die zijn misschien wel te goed voor de Eredivisie"

0
Matthijs de Ligt en AnneKee Molenaar

AnneKee Molenaar open over breuk met Matthijs de Ligt: "Een hel"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Bouwman vertelt over incident met Van Bommel: "Er goed vanaf gekomen"

Baas woest na nieuw puntenverlies Ajax: "Vaak hetzelfde verhaal"

'Sportieve en financiële klap voor Ajax': "Kan doorwerken in keuzes"

Lang haalt hard uit naar ex-trainer: "Het grootste verschil is.."

Kraay past mening aan over Ajax-aankoop: "Werkelijk ongelofelijk"

Schuurs lovend over Ajacied: "Een aanwinst voor de Eredivisie"

Linssen verrast door Tadic: "Dan ben je wel een beetje verbaasd"

Franse media vernietigend over Mika Godts: "Koning Balverlies"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws