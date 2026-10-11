Bouwman vertelt over incident met Van Bommel: "Er goed vanaf gekomen"

Aaron Bouwman heeft zijn rentree bij Ajax gemaakt na zijn vervelende longblessure. De negentienjarige verdediger viel tegen NEC in en speelde ongeveer twintig minuten mee. Na afloop overheerste vooral de opluchting dat hij weer volledig pijnvrij op het veld staat.

"Ik ben blij dat ik weer op het veld kan staan, ja", vertelt Bouwman met een glimlach bij ESPN. Over zijn invalbeurt zegt hij: "Ik had niet per se een opdracht. Het was meer gewoon invallen en gaan. Ik moest zorgen dat we geen tegengoal kregen en aanvallend helpen."

Ajax kwam uiteindelijk niet verder dan 1-1. Ook Bouwman zag dat de Amsterdammers opnieuw te weinig deden met de gecreëerde kansen. "Het is helaas niet gelukt als team in de tweede helft. We maken ze helaas niet allemaal af. In de tweede helft kregen we ook weer genoeg kansen of net-niet-momentjes. Hij valt dan weer net niet goed."

Daar moet volgens hem snel verandering in komen. "Het moet wel echt doelpunten op gaan leveren als je dit soort wedstrijden wilt gaan winnen."