Bouwman werd geappt door tegenstander: "Is alweer maand geleden"
Ruben van Bommel heeft Aaron Bouwman na de harde botsing tijdens de topper tussen Ajax en PSV (1-3) nog een bericht gestuurd. De negentienjarige verdediger wil het incident echter achter zich laten. Dat maakt hij duidelijk in een interview met ESPN.
“Hij heeft een appje gestuurd. Verder hoef ik het daar niet over te hebben. Het is gebeurd, ik heb het nu achter me gelaten. We zijn alweer een maand verder, dus dat is geweest”, aldus Bouwman tegenover ESPN. De verdediger kwam onlangs ook in het nieuws nadat trainer Míchel Sánchez hem had vergeleken met Virgil van Dijk. Bouwman is blij met die vergelijking. “Ik vond het mooi om te horen. Het is een mooi compliment als de trainer dat over je zegt.”
Daarnaast heeft de jonge verdediger duidelijke doelen voor zichzelf. Hij wil zich blijven ontwikkelen en zijn spel op meerdere punten verbeteren. “Ik hoop elke wedstrijd beter te worden en mezelf te laten zien. Soms zijn het de keuzes en die verdedigende momentjes. Als ik die kleine dingetjes er echt helemaal uit heb gehaald, dan ben ik niet meer te stoppen.” Bouwman speelde tot dusver 28 officiële wedstrijden voor Ajax. Daarin wist hij twee keer het net te vinden.
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Bouwman werd geappt door tegenstander: "Is alweer maand geleden"
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