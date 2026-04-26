Boy Kemper baalt van nederlaag tegen Ajax: "Hoezo lukt dat niet?"
Boy Kemper baalde natuurlijk als een stekker van de nederlaag van NAC Breda. Ajax was te sterk in het Rat Verlegh Stadion, ondanks dat de thuisploeg in de eerste helft best wat mogelijkheden op een treffer kreeg.
Toch kwamen de Bredase gastheren niet tot scoren tegen de Amsterdammers. "Als je op de training naar het afwerken kijkt, vraag je je af: hoezo lukt dat hier - of in een ander stadion - niet?", baalt Kemper na afloop van de nederlaag van NAC Breda tegen Ajax, geciteerd door BN DeStem. "Hoe is dat mogelijk? Als je die code kunt kraken..."
Of dat met de degradatiedruk te maken heeft? "Dat moet echt iedereen voor zichzelf bepalen. Misschien heb ik dat gevoel wel, maar ik kan het niet voor anderen bepalen. Als ik voor mezelf spreek, verdwijnt die druk als ik het veld op stap", aldus de aanvoerder van NAC.
