Boy Kemper voorzichtig: "Eigenlijk ben ik de Farioli van Breda"

Boy Kemper wil in de strijd tegen degradatie absoluut niet op de zaken vooruit lopen. De verdediger is er pas gerust op als NAC Breda niet meer ingehaald kan worden door de onderste drie ploegen.

Met nog vijf wedstrijden te gaan heeft NAC Breda een comfortabele voorsprong van zeven punten op nummer zestien Willem II, maar dat is voor Kemper niet genoeg. "Voor mij is het pas klaar, als ik op de laatste speeldag zie dat we aftrappen met vier punten voorsprong", laat hij weten aan Voetbal International. "Eigenlijk ben ik de Francesco Farioli van Breda."

De trainer van Ajax wil ook nog steeds niets zeggen over een eventueel kampioenschap en dat begrijpt Kemper wel. "Wat kan ik er mee winnen om te zeggen dat we er met 34 punten zijn? Laten zien dat ik stoer ben? Dat ik het durf te roepen?", vraagt hij zich af. "Ik snap Farioli wel, dat hij niet wil zeggen dat Ajax kampioen wordt. Je legt jezelf onnodige druk op. Dat kan alleen maar tegen je keren."