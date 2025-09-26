Boy Kemper waarschuwt Ajax: "Nu gaat dat een stuk makkelijker"

NAC begon redelijk aan het Eredivisie-seizoen, en staat met 7 punten op de 13e plek. "Ik denk dat wij als NAC een goede start hebben. De wedstrijden waarin we punten moesten halen, hebben we dat gedaan", vertelt Kemper in gesprek met Ajax Showtime.

"Het tweede jaar erin blijven is moeilijker dan het eerste jaar", gaat hij verder. "Club kennen nu onze speelstijl. Vorig jaar dachten clubs: NAC is als nummer acht gepromoveerd, dat doen we wel even. Nu zie je gewoon clubs die goed zijn voorbereid en iedereen zegt ook: het is geen makkelijke wedstrijd. Het is heel reëel dat we ons eerst gaan handhaven. Het liefst zo snel mogelijk en vanuit daar kunnen we onze doelstellingen bijschaven."

In Breda zijn er verschillende spelers gekomen en gegaan. "Het is moeilijk te vergelijken", stelt de verdediger. "Vorig seizoen stond er een team dat bekendstond als knokploeg. Nu staat er een hele andere ploeg. Ik vind dat er nu meer voetbal in zit. We proberen ook meer aan voetbal toe te komen. Natuurlijk kunnen we met z'n allen een knokploeg zijn en daar staat NAC ook wel om bekend. Als we niet zouden knokken, gaat het ten koste van punten. We moeten eerst knokken met z'n allen en vanuit daar het voetballende laten zien. Vorig seizoen in de tweede seizoenshelft zag je wel dat we het voetballend lastig hadden. Toen hadden we het lastig om door de linies te spelen. Als je het nu bekijkt, gaat dat wel een stuk makkelijker."