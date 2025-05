Boze Martens: "Als je ziet wat er in de ArenA is gebeurd..."

Maarten Martens uitte na de zege op Go Ahead stevige kritiek op de arbitrage. In plaats van de rode kaart voor Wouter Goes te bespreken, richtte hij zich op eerdere discutabele beslissingen die zijn ploeg benadeelden.

Na afloop uitte trainer Martens bij ESPN stevige kritiek op de arbitrage. In plaats van te reageren op de rode kaart voor Goes, wees hij direct op de gele kaart voor Penetra vlak voor rust. "Die jongen is nu voor de derde keer geschorst. Dat moeten jullie eens op een rijtje zetten", zei Martens. Volgens hem raakte Penetra duidelijk de bal. "Als je ziet wat er in de ArenA is gebeurd, daar is al genoeg over gezegd. En nu ook. Ik denk dat Nijhuis meteen daarna doorheeft: dit heb ik niet goed gezien."

De trainer vindt het vooral wrang dat Penetra door deze kaart cruciale wedstrijden misloopt. "Ik vind dat zo sneu, voor hem ook. Dan vind ik ook dat je bij die laatste moet aanvoelen dat het niet meer nodig is."

Over het opstootje bij de rode kaart voor Goes zei Martens: "Dat hadden we beter kunnen voorkomen. Natuurlijk proberen zij ons ook wat uit de dagen." Hij wees erop dat zijn ploeg benadeeld werd. "Uiteindelijk komen wij daar met twee gele kaarten uit, en zij met één. Terwijl ik de grensrechter hoor roepen: ‘De nummer 8 van Eagles moet ook nog geel.’ Maar die kaart is niet getrokken."

Ook bij de rode kaart voor Goes had Martens zijn twijfels. "Ik hoor de grensrechter meteen roepen: ‘Rood, rood, rood.’ Dan denk ik: ga het eerst eens zelf rustig beoordelen." Hij vergeleek het met eerdere momenten, zoals de penalty in Eindhoven. "Nu ben ik te veel met die fases bezig, maar ik vind het wel bizar allemaal."

Tot slot was er lof voor Goes. "Hij heeft een geweldige wedstrijd gespeeld onder de omstandigheden. Scoort hier, pakt de overwinning, houdt de nul. Het enige is dat hij er volgende week niet bij is."