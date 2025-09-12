AD Voetbalpodcast
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Bram van Polen enthousiast: "Het is wel echt een Ajax-spits"

Ajax versterkte zich vorige week met Kasper Dolberg. Het is afwachten of de nieuwe spits zaterdag tegen PEC Zwolle gelijk in de basis staat bij de Amsterdammers. 

Bram van Polen denkt dat Wout Weghorst zaterdag nog wel in de basis begint, maar die plek normaal gesproken daarna kwijt is. "Dolberg is wel echt een Ajax-spits. Technisch ziet het er goed uit", merkt de oud-profvoetballer op in Voetbalpraat van ESPN

Weghorst was de eerste wedstrijden van het seizoen al trefzeker, maar de kans is klein dat Ajax tien miljoen euro neerlegt voor een tweede spits. "Zou het doorslaggevend geweest zijn wat Heitinga Dolberg verteld heeft", aldus Mario Been. "Halen ze hem als eerste of als tweede spits. Ik ben hem wel een beetje uit het oog verloren in België."

