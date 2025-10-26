Bram van Polen: "Je merkt dat de spelersgroep van Ajax..."

Kick-off
'Ajax wilde oude bekende terughalen, verkopende partij weigerde'
Cherine
Bram van Polen
Bram van Polen

Remko Pasveer heeft zich teruggeknokt in de Ajax-basis en staat ook tegen FC Twente onder de lat, iets wat ESPN-analist Bram van Polen begrijpt.

De verrassing was groot toen Pasveer afgelopen woensdag plots op het Ajax-wedstrijdformulier stond, aangezien hij de afgelopen maanden achter zomeraanwinst Vitezslav Jaros stond. "Hij zal het eerste kwartier tegen Chelsea als houvast zien", vertelt Van Polen bij ESPN.

"Dat snap ik wel. Je merkt dat de spelersgroep van Ajax schreeuwt om houvast. Het eerste kwartier tegen Chelsea stonden ze goed. Dat was prima, dus ik snap dit wel", besluit het icoon van PEC-Zwolle.

