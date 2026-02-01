Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Bram van Polen kraakt Ajacied: "Laat man uit zijn rug lopen"

Max
bron: ESPN
Bram van Polen
Bram van Polen Foto: © BSR Agency

Bram van Polen is zeer kritisch op Jorthy Mokio. Volgens de analist is de Ajacied hoofdschuldige bij de eerste goal van Excelsior zondag. 

Ajax gaf in de slotfase van de wedstrijd een 2-0 voorsprong weg tegen de promovendus. De analist zag dat Ajax bij de 1-2 niet scherp was. "Dit zijn van die momenten waarin je stappen moet maken als Ajax. Het was een niets-aan-de-handwedstrijd en je laat Excelsior weer helemaal terug in de wedstrijd komen, waardoor ze er weer in gaan geloven", stelt hij bij ESPN. "Het gaat om deze details. Je moet continu opbrengen om met je man mee te blijven lopen."

Vooral Mokio krijgt onderuit de zak voor zijn rol bij de aansluitingstreffer. "Mokio is de allerergste, omdat hij zijn man voor de goal uit zijn rug laat lopen. Je moet altijd openstaan en je man dekken", oordeelt de voormalig profvoetballer. "Alleen vaak zit het hem ook in de voorbereidingen op zo'n goal. Maak je een overtreding, dan is het wordt het niet eens meer gevaarlijk."

Het laatste Ajax Nieuws Jorthy Mokio
