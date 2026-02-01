Bram van Polen kraakt Ajacied: "Laat man uit zijn rug lopen"

Ajax gaf in de slotfase van de wedstrijd een 2-0 voorsprong weg tegen de promovendus. De analist zag dat Ajax bij de 1-2 niet scherp was. "Dit zijn van die momenten waarin je stappen moet maken als Ajax. Het was een niets-aan-de-handwedstrijd en je laat Excelsior weer helemaal terug in de wedstrijd komen, waardoor ze er weer in gaan geloven", stelt hij bij ESPN. "Het gaat om deze details. Je moet continu opbrengen om met je man mee te blijven lopen."

Vooral Mokio krijgt onderuit de zak voor zijn rol bij de aansluitingstreffer. "Mokio is de allerergste, omdat hij zijn man voor de goal uit zijn rug laat lopen. Je moet altijd openstaan en je man dekken", oordeelt de voormalig profvoetballer. "Alleen vaak zit het hem ook in de voorbereidingen op zo'n goal. Maak je een overtreding, dan is het wordt het niet eens meer gevaarlijk."