Bram van Polen lovend over oud-Ajacied: "Vond hem echt een monster"

Bram van Polen heeft lovende woorden over voor voormalig Ajacied Mohammed Kudus. De oud-verdediger van PEC Zwolle stond in de Eredivisie meermaals tegenover de Ghanees en herinnert zich vooral hoe compleet en lastig te verdedigen hij was.

"Ik vond Kudus echt een monster. Die was zó goed. Ik vond het nooit lekker als hij linkshangend op de vleugel speelde", vertelt Van Polen bij Voetbalpraat op ESPN. De voormalig rechtsback had het vooral moeilijk met de combinatie van kracht, snelheid en techniek van Kudus. "Hij had alles. Ik had het idee dat Kudus zelf nog niet wist hoe goed hij wel niet was."

Volgens Van Polen werd het helemaal lastig wanneer Kudus eenmaal in zijn ritme kwam en het Ajax-publiek zich ermee ging bemoeien. "Hij was zo sterk, snel, laag bij de grond en enorm vaardig. Als die gasten het op hun heupen kregen en het publiek erachter ging staan, wilde je daar liever niet tegenover staan", aldus de oud-speler van PEC Zwolle.