Bram van Polen: "Met name Ajax en Feyenoord zijn niet stabiel"

'Jordi Cruijff zal zeker gaan proberen Xavi naar Ajax te halen'
PSV wist zaterdagavond met 1-2 te winnen van Fortuna Sittard. Oud-voetballer Bram van Polen ziet het gat tussen de Eindhovense clubs en de rest van de Eredivisie wel erg groot worden en wijst naar de andere clubs, waaronder Ajax.

Is PSV dan zo goed, of de rest zo slecht? "Ik denk in dit geval allebei", antwoordt Van Polen in een item van ESPN. "PSV is wel heel goed, al het hele seizoen. Maar de rest is gewoon niet stabiel. Met name Ajax en Feyenoord natuurlijk, maar ook AZ. FC Twente begint in het spel iets stabieler te worden, maar hebben vaak nog moeite met het killen van de wedstrijd."

"Misschien dat N.E.C. nog wel de stabielste is van de achtervolgers. Die gaan gewoon meedoen om plek twee hoor, let maar op. Ik gun het ze ook. Niet alleen omdat mijn oude trainer Dick Schreuder daar zit, maar ook omdat zij het type voetbal spelen waar ik van houd. Dat voetbal mag van mij beloond worden. Dit weekend ook weer tegen NAC. Ze blijven maar gaan en slepen toch weer de overwinning uit het vuur", aldus Van Polen.

