Noa Lang gewaarschuwd: "Dan wordt hij uitgeleend aan Ajax"
Bram van Polen onder de indruk van Ajax-speler: "Vrij irritant"

Niek
Bram van Polen in het MAC3PARK
Bram van Polen in het MAC3PARK Foto: © Pro Shots

Ajax won zaterdag in de Johan Cruijff Arena met 3-1 van PEC Zwolle en Mika Godts nam twee treffers voor zijn rekening. Bram van Polen was zondagochtend bij 'Goedemorgen Eredivisie' onder de indruk van de buitenspeler. 

"Hij is iemand die je constant blijft opzoeken", vertelt hij op de website van ESPN. "Ook al gaat het een keer mis, dan probeert hij het alsnog weer. Als back is dat vrij irritant", beseft Van Polen, die in het verleden bij PEC Zwolle vaak als rechtsback speelde. 

Ook Henry van der Vegt was vol lof over de Belg. "Hij heeft vaardigheden die je bij een buitenspeler wil zien en heeft daarbij het vermogen om vanuit de rug van de tegenstander weg te lopen. Bij Godts’ eerste goal staat Olivier Aertssen niet goed, maar dat komt wel omdat hij die loopactie uitlokt", beseft hij. 

