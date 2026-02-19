Bram van Polen roemt Ajax-huurling: "Heel erg onder de indruk"

Bram van Polen zag koploper PSV vorige week met 2-1 verliezen op bezoek bij FC Volendam. Het clubicoon van PEC Zwolle zag de verrassende nederlaag niet aankomen, maar steekt de loftrompet over één speler van FC Volendam in het bijzonder.

Van Polen wijst Ajax-huurling Nick Verschuren zelfs aan als zijn speler van de week. "Ik was vrijdag heel erg onder de indruk van hem", blikt Van Polen terug op de site van ESPN. "Hij gooit zich overal voor, maar is géén 'alibi-voorgooier'. Hij leest aanvallers heel goed, wacht tot het moment van schieten en gooit zich er dan met zijn hele hebben en houwen voor. De hele verdediging van Volendam heeft gevochten als leeuwen", constateert Van Polen.

Toch verwacht hij niet dat PSV nog heel veel punten gaat verspelen dit seizoen. "Nee, dit was een incident", voorspelt hij. "Het is moeilijk te verklaren, want ze speelden best aardig in de eerste helft. Het ging steeds mis in de laatste fase naar het doel. Plus, bij Volendam stonden ze lekker te verdedigen, dus alle credits naar die gasten. Als PSV gewoon scherper is voor het doel, winnen ze deze ook weer zonder problemen. Want zo is het toch het hele jaar?"

"Als PSV er echt zin in heeft en gewoon superscherp is voor het doel, winnen ze bijna alles met gemak", constateert hij. "Ze hebben het nauwelijks moeilijk gehad dit seizoen. Als een grotere club het lastig heeft met een mindere tegenstander, ligt dat meestal aan de grote club", besluit Van Polen realistisch. PSV heeft op dit moment nog een voorsprong van 14 (!) punten ten opzichte van Feyenoord, terwijl Ajax en NEC maar liefst 17 punten minder hebben.