Bram van Polen trekt vergelijking: "Hij is hun Wout Weghorst"

"Als hij invalt, dan gebeurt er altijd wat", constateert RTV Oost-journalist Tijmen van Wissing aan tafel bij Voetbalpraat van ESPN. En dat is ook oud-verdediger Bram van Polen opgevallen. "Hij zorgt meteen voor reuring. Er gebeurt wat. Het is een beetje de Wout Weghorst van Willem II."

"Met Vaesen in de spits vond ik het een beetje gezapig. Die is sowieso aan een mindere periode bezig, maar toen Bokila er in kwam… Die is aan het trekken en het sleuren en er ontstaat wat. Dat had Willem II op dat moment wel nodig. Bokila vanaf het begin opstellen in Tilburg. Ik hou daar wel van. Zo’n spits hoort wel een beetje bij de play-offs vind ik", aldus Van Polen.