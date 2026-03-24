Bram van Polen waarschuwt: "En ze moeten ook nog tegen Ajax"

NAC Breda verloor zaterdagavond met 2-1 op bezoek bij PEC Zwolle, terwijl directe concurrent Telstar een dag later met 3-1 wist te winnen van koploper PSV. Bram van Polen ziet het somber in voor NAC Breda.

"Ik ben echt van ze geschrokken in de eerste helft tegen PEC", legt hij uit op de website van ESPN. "De tweede helft werd het ietsje beter, maar ook bij NAC proef ik dat het er niet meer in zit. Zeker als je ook kijkt naar het programma dat ze nog krijgen, met Utrecht-uit en AZ-uit en ze moeten ook nog tegen Ajax. Daar moet echt iets gebeuren", waarschuwt Van Polen, die ook geen opleving meer verwacht van Heracles Almelo.

"Ze hebben een programma waar ze normaal gesproken punten zouden moeten kunnen pakken, maar ze lijken wel murw gebeukt", constateert hij. "Het is lastig hoor, zo’n seizoen. Ze hebben een maandje een opleving gehad onder Krüzen, maar verder is het alleen maar negativiteit dit seizoen. Dat is mentaal echt heel zwaar. Ze voelen continu die druk. Iedereen is ontevreden binnen de club. En dan bedoel ik binnen de hele club, niet alleen in de spelersgroep", aldus Van Polen.

"Er is dit seizoen zoveel fout gegaan bij Heracles, waardoor het dus het hele seizoen onrustig is geweest", vervolgt hij. "Als je dan in de eerste wedstrijden van het seizoen geen enkel punt pakt, vecht je daar dus het hele jaar tegen. De achterstand op de nummers 14, 15 en 16 is nu acht punten, maar ze hebben ook zó'n dramatisch doelsaldo, dat is nog eens een extra punt", besluit Van Polen realistisch.