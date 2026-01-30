Bram van Polen waarschuwt Pasveer: "Dat vreet een beetje aan je"

Bram van Polen voorziet een zwaar half jaar voor Remko Pasveer bij Heracles Almelo. De doelman vroeg zelf aan Ajax om zijn oude club te steunen, iets wat Van Polen bewonderenswaardig vindt. Toch waarschuwt de oud-voetballer voor de druk van een degradatiestrijd.

“Bij Ajax is er ook een hoop gezeur geweest, maar vergis je niet in de druk die komt kijken bij een club die tegen degradatie strijdt,” zegt Van Polen bij ESPN. “Met name bij een wat kleinere club. Elke keer wordt de sfeer op de club bepaald door wat jij in het weekend gedaan hebt. Je kunt je nagaan, Heracles verliest veel. Dan is de sfeer continu kut.”

Pasveer heeft zelf aan Ajax gevraagd of hij mocht vertrekken naar Almelo, en de Amsterdammers hebben hiermee ingestemd. Van Polen vindt het prachtig dat de doelman zijn oude club wil helpen, maar verwacht een zware periode voor hem. “Die sfeer vreet wel een beetje aan je. Hij zal dat niet onderschatten en het siert hem ook wel dat hij Heracles wil helpen. Alleen ik denk wel dat het echt een zwaar half jaar zal gaan worden voor hem.”