Bram van Polen wijst: "Daar kom je bij Ajax alleen niet mee weg"

Bram van Polen zag ook hoe de spelers van Ajax na het gelijkspel tegen PSV ter aarde stortten. De fitheid van de Ajacieden is al langer onderwerp van gesprek en dat is na de topper van zaterdagavond niet minder geworden. Na afloop van de wedstrijd legde trainer Óscar García de vinger op de zere plek.

"Die woorden kennen we inmiddels wel, toch? Het gaat al zo lang bij Ajax over de fitheid", begint Van Polen in het item Bellen met... van ESPN. "Ik moet zeggen dat ik Ajax wel écht leuk vond spelen. Ik heb genoten van het voetbal. Maar conditioneel moeten ze deze zomer gewoon een behoorlijke basis gaan leggen. Dat komt ook wel door al die verschillende trainers."

"Dat heeft echt invloed op die spelers. Kijk, inhoud kan je ook zelf creëren. Daar hoef je echt niet allemaal nieuwe spelers voor te halen. Je moet ook op zoek naar goede voetballers. Bij Ajax kom je niet weg met spelers met alleen inhoud. Dat accepteren ze daar niet. Maar dat het conditioneel beter moet, lijkt me duidelijk", aldus Van Polen.