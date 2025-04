Brama na debacle tegen Ajax: "Misschien toch iets geïntimeerd"

In een kolkende ArenA greep Ajax in 2011 ten koste van FC Twente het landskampioenschap, in een rechtstreeks duel dat nog altijd pijn doet bij oud-spelers van FC Twente Wout Brama en Peter Wisgerhof. Jaren later halen ze in een interview met FC Twente herinneringen op aan die allesbeslissende wedstrijd.

Wout Brama kijkt met gemengde gevoelens terug en probeert te verklaren waarom het destijds misging voor de Tukkers. "Teveel jongens haalden het niveau niet. Als je daar drie, vier jongens van hebt, dan ben je eigenlijk al wel gezien in een topwedstrijd. Dus misschien waren we toch iets geïntimideerd, dat zou kunnen. Misschien zaten we fysiek gewoon wel aan de max van onze kunnen. Misschien heeft de bekerfinale van de week ervoor meegespeeld. Dat vind ik zelf maar moeilijk."

Ook Peter Wisgerhof herinnert zich de impact van het uitpubliek en de sfeer in het stadion. "Een stadion kan je wel meenemen in een soort onoverwinnigheidsgevoel, zeg maar. Dat gebeurt hier thuis bij FC Twente, waarom winnen we altijd hier? De supports gaan erachter staan en dan komt er een sfeer in het stadion. En dat neem je mee op het veld."

Wisgerhof zag het misgaan. "Dat had nu helaas, omdat we uitspeelden, had Ajax dit voordeel. De supports die waren zo gebrand en de hele wedstrijd waren ze aan het zingen. Die hebben denk ik hun groep er wel een beetje doorheen gesleept. Bij de 2-1 dan krijg je natuurlijk wel het gevoel dat het kan nog. Achteraf is het nu zoveel later. Dan denk je, ze waren gewoon beter."

Voor Brama is het besef van wat verloren ging met de jaren alleen maar zwaarder gaan wegen. "Hoe langer het duurt, doet het wel meer pijn vind ik eigenlijk. We hebben wel het kampioenschap het jaar ervoor gehad. Anders zou het echt voor de rest van mijn leven pijn doen. Als ik het erover heb, dan vind ik het wel pijnlijk. Omdat het echt niet in de wedstrijd van Ajax zat, maar in de wedstrijd tegen Roda JC en De Graafschap echt in onze handen lag. Wij waren degene die achter het stuur zaten van de bus, wij waren in control."



Toch ging het mis. Brama: "Dat hebben we zelf uit handen gegeven. En dan verlies je de laatste van Ajax. Wij presteerden echt wel met een paar spelers wat minder. Maar vooral, denk ik, het feit was dat Ajax 10 tot 20% beter presteerde door het thuisvoordeel. En dan krijg je zulke wedstrijden."