Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Branco van den Boomen staat voor tijdelijk vertrek bij Ajax'

Joram
bron: Voetbal International
Branco van den Boomen
Branco van den Boomen Foto: © BSR Agency

Branco van den Boomen gaat Ajax voorlopig verlaten. De middenvelder staat op het punt om op huurbasis naar Angers te vertrekken, de nummer elf van de Franse Ligue 1. Dat meldt Voetbal International dinsdagmiddag.

De dertigjarige Van den Boomen kwam dit seizoen weinig in actie. Door een rugoperatie miste hij de eerste maanden en pas in december keerde hij terug. Hij maakte zijn minuten in de beker tegen Excelsior Maassluis, maar kreeg daarna weinig speeltijd. Daarom gaf hij aan open te staan voor een vertrek.

Ajax wil meewerken aan een tijdelijke overstap, omdat het perspectief op speeltijd beperkt is. Van den Boomen heeft nog een contract tot de zomer van 2027. Frankrijk is bekend terrein voor de middenvelder. Eerder speelde hij bij Toulouse. Daarvoor was hij in Nederland actief bij SC Heerenveen. Na afronding van de laatste formaliteiten lijkt Van den Boomen nu terug te keren naar de Ligue 1.

Zet in op Ajax tegen Villarreal!

Ajax speelt dinsdagavond in de Champions League tegen Villarreal. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Owen Wijndal

MATCHDAY | Ajax start met Owen Wijndal in de basis tegen Villarreal

0
Ilias Akhomach

'Ajax loopt transfer mis en grijpt naast Marokkaans international'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfergeruchten en nieuws Branco van den Boomen
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Joris Kramer en Jari de Busser

Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek enthousiast: "Heeft bij Ajax ook dingen geïntroduceerd"

0
Mario Been

Mario Been snapt niks van Ajax: "Je hoeft maar te bellen..."

0
Hans Kraay

Kraay onthult update over Maurice Steijn: "Op een serieuze lijst"

0
Johan Inan

Johan Inan: "Ik verwacht dat Ajax die deze week gaat presenteren"

0
Johan Inan

Johan Inan doet boekje open als Ajax-watcher: "Dan is het crisis"

0
René Wagelaar

René Wagelaar geeft tekst en uitleg: "Hij is een Ajax-hater"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties