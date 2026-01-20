'Branco van den Boomen staat voor tijdelijk vertrek bij Ajax'

De dertigjarige Van den Boomen kwam dit seizoen weinig in actie. Door een rugoperatie miste hij de eerste maanden en pas in december keerde hij terug. Hij maakte zijn minuten in de beker tegen Excelsior Maassluis, maar kreeg daarna weinig speeltijd. Daarom gaf hij aan open te staan voor een vertrek.

Ajax wil meewerken aan een tijdelijke overstap, omdat het perspectief op speeltijd beperkt is. Van den Boomen heeft nog een contract tot de zomer van 2027. Frankrijk is bekend terrein voor de middenvelder. Eerder speelde hij bij Toulouse. Daarvoor was hij in Nederland actief bij SC Heerenveen. Na afronding van de laatste formaliteiten lijkt Van den Boomen nu terug te keren naar de Ligue 1.