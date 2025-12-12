Brand bij café 'Amsterdam' vlak voor Europees duel van Feyenoord

Kort voor de Europa League-wedstrijd tussen FCSB en Feyenoord is de luifel van café Amsterdam in Boekarest in brand gevlogen. Hoe het vuur precies is ontstaan, is nog niet duidelijk. Omdat er op dat moment veel Feyenoord-supporters in de stad aanwezig waren, sluiten de autoriteiten Rotterdamse betrokkenheid vooralsnog niet uit.

Op sociale media circuleren beelden van de brand vlak voor de aftrap. Het café bevindt zich in het centrum van Boekarest, op zo’n vijf kilometer van het stadion.

Onder de video reageren veel Ajax-supporters verontwaardigd. Een fan schrijft op X: "Dus steken we de tent maar in de fik van een hardwerkende ondernemer, logisch… Man, man, man, wat een treurigheid." Een ander voegt daaraan toe: "Klein, kleiner, Feyenoord."