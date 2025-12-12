Pantelic Podcast
Oud-voorzitter van Ajax Business Association: "Grootste probleem"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax Video's

Brand bij café 'Amsterdam' vlak voor Europees duel van Feyenoord

Amber
bron: X @voetbalultras
De luifel van café 'Amsterdam' in Boekarest staat in brand
De luifel van café 'Amsterdam' in Boekarest staat in brand Foto: © Screenshot Voetbalultras

Kort voor de Europa League-wedstrijd tussen FCSB en Feyenoord is de luifel van café Amsterdam in Boekarest in brand gevlogen. Hoe het vuur precies is ontstaan, is nog niet duidelijk. Omdat er op dat moment veel Feyenoord-supporters in de stad aanwezig waren, sluiten de autoriteiten Rotterdamse betrokkenheid vooralsnog niet uit.

Op sociale media circuleren beelden van de brand vlak voor de aftrap. Het café bevindt zich in het centrum van Boekarest, op zo’n vijf kilometer van het stadion.

Onder de video reageren veel Ajax-supporters verontwaardigd. Een fan schrijft op X: "Dus steken we de tent maar in de fik van een hardwerkende ondernemer, logisch… Man, man, man, wat een treurigheid." Een ander voegt daaraan toe: "Klein, kleiner, Feyenoord."

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Anco Jansen

Jansen zet vraagtekens bij Ajax-gerucht: "Kan toch niet zo zijn?"

0
Valentijn Driessen

Driessen wijst naar Ajacied: "Dat is natuurlijk verschrikkelijk"

0
Lees meer:
Ajax Video's Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Jordi Cruijff

Cruijff over kanker dochter: "Ik moest ziek moest zijn, niet zij"

0
Fans van Ajax vieren feest na de winst bij Qarabağ

SAMENVATTING | Ajax beleeft grandioze avond en wint van Qarabağ

0
John Heitinga

'Het voelde voor mij onterecht dat Heitinga trainer van Ajax werd'

0
Koert Westerman

Koert Westerman wilde naar Ajax of AZ: "Vond jou zo'n paardenlul"

0
Michael Reiziger

Reiziger wilde de nieuwe trainer van Ajax worden: "Natuurlijk"

0
Anco Jansen

Jansen zet vraagtekens bij Ajax-gerucht: "Kan toch niet zo zijn?"

0
Valentijn Driessen

Driessen wijst naar Ajacied: "Dat is natuurlijk verschrikkelijk"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 15 29 40
2 Feyenoord 15 23 34
3 NEC Nijmegen 15 14 27
4 Ajax 15 8 26
5 AZ 15 4 25
6 FC Groningen 15 0 23
7 FC Utrecht 15 6 22
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd