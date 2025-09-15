KieftJansenEgmondGijp
Noa Lang gewaarschuwd: "Dan wordt hij uitgeleend aan Ajax"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Brand in Johan Cruijff ArenA: snel onder controle door brandweer

Max
bron: Algemeen Dagblad
De Johan Cruijff Arena met het dak open
De Johan Cruijff Arena met het dak open Foto: © Pro Shots

In de Johan Cruijff Arena is maandagavond brand uitgebroken. Dat meldt het Algemeen Dagblad

Volgens een woordvoerster van de brandweer Amsterdam- Amstelland was het vuur snel onder controle en was er vooral sprake van veel rookontwikkeling. De brandweer werd rond 20.45 uur gealarmeerd voor een brand in het stadion van Ajax. Twee blusvoertuigen werden ingezet om de brand te blussen.

Het zou gaan om een kleine brand in een kiosk, maar die was snel onder controle. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is, maar er raakte niemand gewond. Over de oorzaak van de brand is ook nog niets bekend. 

Zet in op Ajax tegen Internazionale!

Ajax trapt de Champions League woensdag thuis af tegen Internazionale. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Internazionale viert feest met de fans na het bereiken van de Champions League-finale

Ajax krijgt sneer uit Italië: "Boezemt Inter weinig angst in"

0
Youri Mulder

Mulder kritisch: "Dit zijn spelers die niet bij Ajax passen"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Johan Cruijff ArenA
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mika Godts en Davy Klaassen vieren de 1-0

VIDEO | Samenvatting: Ajax wint moeizaam van PEC Zwolle (3-1)

0
Valentijn Driessen

Driessen over vertrek Blind: "Anders heb je allemaal oude hap"

0
Valentijn Driessen

Driessen haalt uit naar Ajax-speler: "Hij is nog steeds een dooie"

0
Owen Wijndal in discussie met Mika Godts

Wijndal over Ajax-collega: "Hij kan passen, maar doet het niet"

0
Mirte van Koppen juicht na haar goal voor Ajax

Samenvatting: Ajax Vrouwen wint in Europa Cup van Sturm Graz

0
Bram van Polen

Bram van Polen enthousiast: "Het is wel echt een Ajax-spits"

0
Hakim Ziyech

Deze voormalig Ajax-spelers zijn nog transfervrij op te pikken

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 4 8 12
2 PSV 5 9 12
3 Ajax 5 6 11
4 AZ 4 5 10
5 NEC Nijmegen 5 8 9
6 FC Utrecht 5 7 9
7 FC Groningen 5 1 9
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd