Brand in Johan Cruijff ArenA: snel onder controle door brandweer

Volgens een woordvoerster van de brandweer Amsterdam- Amstelland was het vuur snel onder controle en was er vooral sprake van veel rookontwikkeling. De brandweer werd rond 20.45 uur gealarmeerd voor een brand in het stadion van Ajax. Twee blusvoertuigen werden ingezet om de brand te blussen.

Het zou gaan om een kleine brand in een kiosk, maar die was snel onder controle. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is, maar er raakte niemand gewond. Over de oorzaak van de brand is ook nog niets bekend.