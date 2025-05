Brands bekritiseert Farioli: "Ik zou daar niet mee kunnen leven"

Marcel Brands is natuurlijk maar wat blij dat PSV zondagmiddag beslag legde op de landstitel. De bestuurder gaat in op de speelstijl van de Eindhovenaren, maar ook op die van Ajax.

"Of deze titel een zegen voor het aanvallende voetbal is? Ja, absoluut", vertelt Brands in De Telegraaf. "Zo kijk ik ook naar de Champions League. Je wil dat het beste en mooiste voetbal wordt beloond. Ik denk dat wij daarin een goede kampioen zijn. Je moet ook respecteren wat Ajax heeft gepresteerd vanuit een heel moeilijke situatie."

"Maar als ik mijn PSV-pet verruil voor die van het Nederlandse voetbal, vond ik het heel teleurstellend dat Ajax uit tegen Frankfurt die wedstrijd laat lopen", gaat hij verder. "Ik zou daar als speler niet mee kunnen leven als mijn trainer dit zou doen. Ajax was na de 2-1 nederlaag thuis zeker niet kansloos. Wij dragen uit solidariteit miljoenen af van onze Europese inkomsten."

"Met liefde, want wij worden ook gefaciliteerd om goed te presteren in Europese wedstrijden. De rest van de Eredivisie mag dan ook verwachten dat we er alles aan doen om goed te presteren. Dat deed Ajax in dit geval niet. Het is voor het gehele Nederlandse voetbal goed als de Nederlandse clubs goed voor de dag komen in Europa", aldus Brands.