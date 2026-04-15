Brands waakzaam: "Dan kan Ajax heel snel zijn waar het wil zijn"

Marcel Brands wil nuchter blijven en denkt niet dat PSV het Bayern München van Nederland kan worden. De verschillen in Nederland zijn niet groot genoeg voor een dergelijk scenario, maar ook kan PSV 'natuurlijk' nooit in de buurt komen van de koopkracht van de Zuid-Duitse club.

"Want dat zeiden ze destijds ook over Ajax. Dat had ook gekund. Je ziet dat als er dingen verkeerd gaan, het héél snel verkeerd kan gaan", meent Brands tegenover Voetbal International. "Dat kan bij iedereen gebeuren. Ik geloof niet dat één club zo ver weg kan lopen in Nederland."

Ook ziet hij dat de situatie in Zuid-Duitsland heel anders is dan die in Zuid-Nederland. "Bayern heeft een begroting van 800 miljoen euro en de nummer 2 zit op 300 miljoen. Én ze hoeven hun spelers niet te verkopen."