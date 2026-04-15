Brands waakzaam: "Dan kan Ajax heel snel zijn waar het wil zijn"

Marcel Brands
Marcel Brands

Marcel Brands wil nuchter blijven en denkt niet dat PSV het Bayern München van Nederland kan worden. De verschillen in Nederland zijn niet groot genoeg voor een dergelijk scenario, maar ook kan PSV 'natuurlijk' nooit in de buurt komen van de koopkracht van de Zuid-Duitse club. 

"Want dat zeiden ze destijds ook over Ajax. Dat had ook gekund. Je ziet dat als er dingen verkeerd gaan, het héél snel verkeerd kan gaan", meent Brands tegenover Voetbal International. "Dat kan bij iedereen gebeuren. Ik geloof niet dat één club zo ver weg kan lopen in Nederland."

Ook ziet hij dat de situatie in Zuid-Duitsland heel anders is dan die in Zuid-Nederland. "Bayern heeft een begroting van 800 miljoen euro en de nummer 2 zit op 300 miljoen. Én ze hoeven hun spelers niet te verkopen."

"Dat hebben wij in Nederland niet, hè?", beseft Brands maar al te goed. "Ajax zit op hetzelfde niveau als wij, Feyenoord zit in de buurt", ziet hij. "Als Ajax de zaken weer op orde krijgt, kan die club heel snel daar zijn waar het wil zijn."

"In de top drie heb je altijd golfbewegingen, maar ik denk wel dat wij de meest stabiele zijn als je over vijftig jaar kijkt. Wij zijn nooit tien keer achter elkaar kampioen geworden, maar wij zijn ook nooit tien jaar géén kampioen geworden", besluit hij.

