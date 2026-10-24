Brandt blijft trouw aan zichzelf: "Dan is het tijd om te gaan"
Julian Brandt probeert te voorkomen dat zijn bestaan volledig door voetbal wordt bepaald. De middenvelder van Ajax praat graag over het spel wanneer hij gelijkgestemden ontmoet, maar zoekt daarbuiten bewust andere interesses en contacten op.
Brandt erkent dat voetballers in een afgesloten wereld terecht kunnen komen. Volgens de Duitser heeft een speler echter zelf invloed op de mate waarin die omgeving zijn leven beheerst. "Er is een voetbalbubbel. Maar ik ben van mening dat iedereen zelf beslist hoeveel hij toestaat", vertelt Brandt in gesprek met Supersub.
De Ajacied vindt het verfrissend om mensen te ontmoeten die weinig met voetbal hebben. Dat betekent volgens hem niet dat zij automatisch leuker of sympathieker zijn dan personen die wel in de voetbalwereld actief zijn.
"Iemand is niet aangenamer of sympathieker alleen omdat hij minder met voetbal te maken heeft, en andersom", legt Brandt uit. Zijn interesses buiten het veld hebben zijn kijk op het voetbal naar eigen zeggen niet wezenlijk veranderd.
Brandt vindt het vooral belangrijk om niet automatisch te voldoen aan de verwachtingen van anderen. De middenvelder wil keuzes maken die bij hem passen en vasthouden aan zijn eigen identiteit.
"Voor mij is het belangrijk om goed voor jezelf te zorgen, trouw te blijven aan jezelf en te doen wat je gelukkig maakt, en niet alles te doen of dingen te doen die je niet wilt. Als je je niet op je plek voelt, is het tijd om te gaan."
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Brandt blijft trouw aan zichzelf: "Dan is het tijd om te gaan"
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