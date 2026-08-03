Brandt gaat cashen bij Ajax: "Dat wordt bij zijn salaris opgeteld"
Jordi Cruijff is achter de schermen druk bezig met de samenstelling van de selectie bij Ajax. De technisch directeur is er onder andere in geslaagd om Julian Brandt vast te leggen en Cristian Willaert ziet dat er dan ook veel speculaties zijn over de enorme salarissen bij de club uit Amsterdam.
"Die (geruchten, red.) kloppen echt niet. Kroes heeft niet alles goed gedaan, maar één ding wel: hij heeft de salarissen enorm naar beneden gebracht", vertelt Willaert in een nieuwe aflevering van Tekengeld op de website van ESPN. "Ze zijn gaan werken met Champions League-bonussen. Nu is het Conference League en is er bijna geen speler die in salaris meer dan 2,5 miljoen euro verdient", onthult Willaert.
De verslaggever erkent echter ook dat Brandt niet voor een appel en een ei in de Johan Cruijff Arena gaat spelen. "Ze hebben (bij Ajax, red.) een bedrag van een aantal miljoenen opzij gezet", vervolgt hij. "Naast het salaris van 2,5 miljoen euro hebben ze een tekengeldsom gedeeld door drie, dat wordt per jaar bij zijn salaris opgeteld", verklapt Willaert, die ontkent dat Cruijff dus grote risico's neemt.
"Het eerste is: Ajax heeft sportief een heel slecht Champions League-jaar gehad, maar financieel is het heel lucratief geweest", benadrukt hij. "Bij elkaar opgeteld hebben ze zestig miljoen euro opgehaald. Dat is een marge die is gecreëerd. Ajax heeft daarnaast bezuinigd. De huishouding van Ajax is minder duur. En wat Kroes gedaan heeft: Champions League-bonussen in de contracten en een basissalaris van 2,5 miljoen of lager. Daar zit een besparing."
Willaert vindt het mooi dat Brandt in de Eredivisie gaat spelen. "Het is een hele verstandige jongen die betrokken wil zijn bij de manier waarop er gespeeld wordt. Bij Ajax weet hij dat hij de grote jongen is en alles gaat spelen", legt hij uit. "Er wordt ook van hem verwacht dat hij een mentorrol gaat vervullen naar jonge jongens. Dat wil hij heel graag. Ik denk dat Brandt iemand is die graag een stempel wil drukken op een project. Hij vindt het sportieve verhaal dus écht belangrijker dan het geld, al heeft hij natuurlijk wel jarenlang goed verdiend", besluit Willaert over de Duitse spelmaker.
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