Brandt geeft eerste interview als Ajacied: "Vanaf mei contact gehad"

Julian Brandt heeft toegelicht waarom hij voor Ajax heeft gekozen. De dertigjarige Duitser, die transfervrij overkwam van Borussia Dortmund, raakte overtuigd door de plannen van technisch directeur Jordi Cruijff. Ook een eerdere ontmoeting met Ajax in de Champions League speelde mee in zijn beslissing.

De gesprekken tussen Ajax en Brandt begonnen al vroeg. "Vanaf mei heb ik contact gehad met Jordi. Toen vertelde hij mij dat Ajax interesse had. Ik was uiteraard erg blij, want Ajax is een traditionele, geweldige en grote club. In mei was het alleen een beetje vroeg om te praten over wat mijn beslissing in de zomer zou worden. Ik heb de tijd genomen een goede keuze te maken, om na te denken over wat ik wil en bij welk project ik me wilde aansluiten. Deze week hebben we alle details uitgewerkt en gekeken of het mogelijk was of niet." Tijdens het keuzeproces dacht Brandt ook terug aan de Champions League-wedstrijd die hij in oktober 2021 met Borussia Dortmund in de Johan Cruijff ArenA speelde. Ajax won destijds overtuigend met 4-0, een duel dat veel indruk maakte op de Duitse international.

"We hadden een slechte dag, maar dat was ook zo omdat de tegenstander erg goed speelde. Dat was me bijgebleven. Jordi vertelde mij over het project waar hij mee bezig is en over het mislopen van het kampioenschap in de afgelopen jaren. Toen ik hem in de ogen keek en hem hoorde vertellen over wat hij dit seizoen wil bewerkstelligen, werd ik enthousiast. Ik heb niet alleen met Jordi gesproken, maar ook met de coach. Hij wil voetbal spelen dat bij Ajax hoort. Tot combinaties komen, veel doelpunten maken en uiteindelijk succesvol zijn. Dat past bij mij. Ik heb het gevoel dat het plan perfect bij mij past." Omdat Brandt na zijn vertrek bij Borussia Dortmund enige tijd zonder club zat, werkte hij de afgelopen periode individueel aan zijn fitheid. De middenvelder verwacht de komende dagen verder toe te werken naar volledige wedstrijdconditie.