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Brandt krijgt duidelijk bericht van Klopp: "Ik ken hem al"

Sara
bron: NOS
Julian Brandt juicht
Julian Brandt juicht Foto: © Pro Shots

Xavi Hernandez en Jurgen Klopp staan met Nederland en Duitsland donderdagavond tegenover elkaar in de Nations League. Ajax-keeper Marc ter Stegen is eerste keeper, maar Julian Brandt behoort niet tot de twee selecties van Klopp. Hij verklaart zijn keuzes.

"Ik ken Julian al jaren", begint hij bij de NOS desgevraagd. "Ik wilde hem enkele jaren gelden nog naar Liverpool halen. Hij doet het heel goed, maar ik ken hem dus al", geeft Klopp als reden voor het niet-selecteren van Brandt. Hij lijkt dus nog even geduld te moeten hebben.

Klopp richt zich vervolgens persoonlijk tot de middenvelder van Ajax. "Dus, Julian: ga zo door, haha. Hij zal niet in paniek raken. Hij kan veel doen, maar in paniek raken niet. Geloof het of niet, maar ik heb 44 spelers uitgenodigd terwijl ik er nog veel meer had kunnen selecteren. Dat is goed nieuws."

Ter Stegen is er wel bij en zal een plek krijgen onder de lat tegen Nederland. Wanneer Klopp gevraagd wordt een einde te maken aan de bijeenkomst, omdat zijn eerste doelman al een paar minuten in de catacomben klaar staat om plaats te nemen achter de tafel: "Die kan nog wel even wachten. Morgen moet-ie anderhalf uur op zijn benen staan", lacht hij. 

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