Brandt krijgt duidelijk bericht van Klopp: "Ik ken hem al"

Xavi Hernandez en Jurgen Klopp staan met Nederland en Duitsland donderdagavond tegenover elkaar in de Nations League. Ajax-keeper Marc ter Stegen is eerste keeper, maar Julian Brandt behoort niet tot de twee selecties van Klopp. Hij verklaart zijn keuzes.

"Ik ken Julian al jaren", begint hij bij de NOS desgevraagd. "Ik wilde hem enkele jaren gelden nog naar Liverpool halen. Hij doet het heel goed, maar ik ken hem dus al", geeft Klopp als reden voor het niet-selecteren van Brandt. Hij lijkt dus nog even geduld te moeten hebben.

Klopp richt zich vervolgens persoonlijk tot de middenvelder van Ajax. "Dus, Julian: ga zo door, haha. Hij zal niet in paniek raken. Hij kan veel doen, maar in paniek raken niet. Geloof het of niet, maar ik heb 44 spelers uitgenodigd terwijl ik er nog veel meer had kunnen selecteren. Dat is goed nieuws."