Brandt krijgt kritiek: "Dat Klopp hem niet ziet staan zegt genoeg"

Valentijn Driessen vindt dat Ajax van Excelsior had moeten winnen. Anderzijds meent hij ook dat de Amsterdammers in de slotminuten goed wegkomen tegen de Kralingers, en ziet hij sterspeler Julian Brandt medeverantwoordelijk zijn voor het puntenverlies.

"Ajax had Excelsior met minimaal 6-2 moeten verslaan, maar mocht arbiter Jannick van der Laan – miste evenals de VAR een Rotterdamse penalty – danken dat het niet met 3-2 verloor", schrijft Valentijn Driessen in De Telegraaf.

"Julian Brandt kan goed voetballen, maar het rendement ligt veel te laag", vindt hij. "Dat Jürgen Klopp hem niet ziet staan voor het Duitse elftal ondanks 44 geselecteerden, zegt genoeg. Hij is niet iemand die vooropgaat in de strijd."