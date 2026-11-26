Julian Brandt kijkt met vertrouwen uit naar zijn eerste Klassieker met Ajax. De Duitse middenvelder maakte donderdagavond tegen FC Thun (4-0) zijn rentree na een blessure, maar was ondanks de ruime overwinning niet helemaal tevreden over zijn eigen optreden.

"Deze 4-0 is top", vertelt Brandt tegenover Ziggo Sport. "We zetten de streak die we voor de interlandbreak ingezet hebben, nu voort. Geweldig." Volgens de Duitser profiteerden de Amsterdammers optimaal van de ruimte die de Zwitsers op het middenveld weggaven.

Over zijn eigen spel is Brandt kritisch. "Tevreden ben ik niet, nee. Ik ben er twee weken uit geweest. Dan moet je even het ritme terugvinden. Ik was niet lang afwezig, maar je hebt wel een wedstrijd nodig om er terug in te komen. Ik maakte wat slordige foutjes, daar ben ik niet blij mee. Dat was onnodig."