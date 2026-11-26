Brandt kritisch op zichzelf: "Ben liever nú slordig dan zondag"
Julian Brandt kijkt met vertrouwen uit naar zijn eerste Klassieker met Ajax. De Duitse middenvelder maakte donderdagavond tegen FC Thun (4-0) zijn rentree na een blessure, maar was ondanks de ruime overwinning niet helemaal tevreden over zijn eigen optreden.
"Deze 4-0 is top", vertelt Brandt tegenover Ziggo Sport. "We zetten de streak die we voor de interlandbreak ingezet hebben, nu voort. Geweldig." Volgens de Duitser profiteerden de Amsterdammers optimaal van de ruimte die de Zwitsers op het middenveld weggaven.
Over zijn eigen spel is Brandt kritisch. "Tevreden ben ik niet, nee. Ik ben er twee weken uit geweest. Dan moet je even het ritme terugvinden. Ik was niet lang afwezig, maar je hebt wel een wedstrijd nodig om er terug in te komen. Ik maakte wat slordige foutjes, daar ben ik niet blij mee. Dat was onnodig."
De middenvelder richt zijn vizier inmiddels op de ontmoeting met Feyenoord. "Maar ik ben liever nú slordig dan zondag", vervolgt de Ajacied. "Ik heb geen idee wat ik kan verwachten, maar ik laat me graag verrassen. Wij gaan erheen om onszelf te laten zien. We hebben de laatste tijd veel gewonnen, dus we zijn in vorm. Maar dit is een ander, speciaal duel. We gaan alles doen om te winnen."
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