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Brandt maakt Ajax-debuut: "Het project dat Jordi presenteerde..."

Amber
bron: Ziggo Sport
Julian Brandt
Julian Brandt Foto: © Pro Shots

Julian Brandt heeft na zijn eerste optreden voor Ajax direct een positief gevoel overgehouden aan zijn nieuwe club. De dertigjarige Duitser viel in in de thuiswedstrijd tegen Shelbourne en stond na afloop Ziggo Sport te woord.

Verslaggever Sam van Royen merkte bij Ziggo Sport op dat het nog even wennen is om Brandt in een Ajax-shirt te zien. De middenvelder kon daar wel om lachen. "Je gaat eraan wennen. Jordi Cruijff en Míchel Sánchez hebben er veel werk ingestoken. Waarom ik voor Ajax heb gekozen? De geschiedenis van de club, de sfeer in het stadion toen ik hier jaren geleden met Borussia Dortmund speelde, de fans, de ArenA..."

Volgens Brandt speelde niet alleen het verleden van Ajax een belangrijke rol, maar ook de plannen voor de toekomst. "Ik kom uit het noorden van Duitsland en we kennen Ajax allemaal. Het project dat Jordi presenteerde sprak me erg aan. Ik wilde daar onderdeel van zijn."

De Duitser benadrukt dat zijn beslissing vooral op gevoel is gebaseerd. "Ik beslis niet met m'n verstand, maar met m'n gevoel. Ik heb natuurlijk met heel veel clubs gesproken. Er waren clubs die bij me pasten en clubs die niet bij me pasten. Ajax was voor mij de beste optie."

Brandt beseft dat Ajax nog volop in ontwikkeling is en verwacht geen gemakkelijke weg terug naar de top. "Het is een grote uitdaging. Het is niet zo dat ik hier kom en we opeens weer de besten zijn. We zijn allemaal nederig, zo hoort het ook. We kunnen met onze borst vooruit spelen, omdat we weten wie we zijn. Ajax heeft geweldige spelers. Ik heb zin in dit seizoen."

Ook ging Brandt in op zijn contact met landgenoot Marc ter Stegen, die eveneens de overstap naar Ajax maakte. "We stuurden appjes nadat ik had getekend. Daarvoor hebben we geen contact gehad. Ik wist wel dat hij waarschijnlijk ook zou komen. Ik heb echt veel zin in dit seizoen."

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