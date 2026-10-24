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Brandt maakt Ajax-supporters heel blij: "Feest voor vader en zoon"

Amber
Supporters van Ajax juichen
Supporters van Ajax juichen Foto: © Pro Shots

Julian Brandt heeft een vader en zoon een onvergetelijke dag bezorgd. De Duitse middenvelder van Ajax gaf een jonge supporter na de wedstrijd tegen Atalanta zijn wedstrijdshirt.

Ajax nam het afgelopen donderdag in de Conference League op tegen het Italiaanse Atalanta. Door twee late goals, van Tolu Arokodare en Abdellah Ouazane, won de ploeg van Míchel Sanchez met 2-0. Na afloop van het duel gaf Brandt zijn shirt weg aan een jonge supporter.

Het jochie vierde dat uitbundig, samen met zijn vader. Het mooie moment werd in beeld gebracht door Ziggo Sport, zoals op onderstaande video te zien is.

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