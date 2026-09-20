Brandt mogelijk alweer weg? "Misschien zegt hij daarom wel..."
Julian Brandt is pas net speler van Ajax, maar toch wordt er nu al gesproken over een mogelijk vertrek uit Amsterdam. De Duitser zette deze zomer zijn handtekening onder een contract voor drie jaar. In 1Twente Voetbaltijd wordt echter besproken of Brandt in de toekomst nog voor een grotere competitie kan kiezen.
Peter Hyballa kent de aanvallende middenvelder nog uit hun gezamenlijke periode bij Bayer Leverkusen. In het seizoen 2013/14 werkte Hyballa daar als assistent-trainer en maakte hij Brandt van dichtbij mee. Hij ziet een speler met veel kwaliteiten, maar denkt ook dat er meer in had gezeten. "Ik vind hem een beetje een artiest. Maar hij droomde ook wel op de training."
Hyballa vervolgt: "Ik denk dat hij nog veel meer interlands had kunnen spelen. Ja, ik denk honderd procent dat hij er meer uit had kunnen halen. Hij doet alles heel makkelijk, maar als hij er nog meer uit had geput... Dat laatste stuk kan een trainer niet altijd doen. De vraag is vervolgens waar de toekomst van Brandt ligt. "Hij is nu 30? Natuurlijk is Ajax een grote club. Maar als hij nog gedreven is, gaat hij misschien nog naar Engeland."
Ook René Wagelaar, voormalig zaakwaarnemer, ziet mogelijkheden voor Brandt om na zijn periode bij Ajax nog een stap te zetten. Daarbij kijkt hij vooral naar de grotere Europese competities. "Misschien zegt hij wel daarom dat Engelse en Italiaanse clubs niet gebeld hebben, of Spaanse. Dat hij juist net een level lager is gaan spelen. Nederland is natuurlijk wat softer", aldus Wagelaar.
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Brandt mogelijk alweer weg? "Misschien zegt hij daarom wel..."
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