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Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"

Gijs Kila
bron: ESPN
Julian Brandt
Julian Brandt Foto: © Pro Shots

Julian Brandt erkent dat Ajax het zichzelf onnodig lastig maakte tijdens de 0-2 overwinning op PEC Zwolle. De Duitse middenvelder, die zelf tot scoren kwam, ziet bovendien dat hij fysiek nog stappen moet zetten.

"Het was een moeilijke wedstrijd. Dat kon je zien. Niet alleen door de temperaturen, maar we hebben het onszelf ook moeilijk gemaakt", vertelt Brandt tegenover ESPN. "Soms probeerden we de meest moeilijke dingen. In plaats van een pass te geven, gingen we schieten of dribbelen. En dat maakte het moeilijker. Het duurde even."

Brandt werkte in het verleden bij Bayer Leverkusen samen met Peter Bosz, maar zocht geen contact met de PSV-trainer voordat hij voor Ajax tekende. "Nee, ik heb niet met hem gesproken. Ik heb altijd een goede relatie met hem gehad en altijd met hem in contact gebleven. Het is een beetje gek om de coach van de tegenstander voor advies te vragen. Maar ik houd van hem als coach en ik waardeer hem enorm. Ik kijk ernaar uit om hem volgende maand weer te zien."

Over de ambities van Ajax blijft de Duitser voorlopig voorzichtig. "Er zijn veel veranderingen geweest, maar ik heb het gevoel dat er een basis is. Maar ook in andere competities is het lastig om te zeggen waar een team na de eerste wedstrijd staat. We doen het goed en ik hoop dat we fit blijven. We hebben talentvolle spelers en een goede chemie. Ik kijk uit naar het seizoen, maar het is nog te vroeg om te zeggen wat er mogelijk is."

De middenvelder benadrukt tot slot dat hij conditioneel nog niet op zijn topniveau zit. "Het is moeilijk om alleen te trainen. Ik heb het gedaan, maar het is onmogelijk. Ik heb nog veel te verbeteren, maar ik maak elke dag stappen. We moeten elkaar nog leren kennen."

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