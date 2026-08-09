Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"

"Het was een moeilijke wedstrijd. Dat kon je zien. Niet alleen door de temperaturen, maar we hebben het onszelf ook moeilijk gemaakt", vertelt Brandt tegenover ESPN. "Soms probeerden we de meest moeilijke dingen. In plaats van een pass te geven, gingen we schieten of dribbelen. En dat maakte het moeilijker. Het duurde even."

Brandt werkte in het verleden bij Bayer Leverkusen samen met Peter Bosz, maar zocht geen contact met de PSV-trainer voordat hij voor Ajax tekende. "Nee, ik heb niet met hem gesproken. Ik heb altijd een goede relatie met hem gehad en altijd met hem in contact gebleven. Het is een beetje gek om de coach van de tegenstander voor advies te vragen. Maar ik houd van hem als coach en ik waardeer hem enorm. Ik kijk ernaar uit om hem volgende maand weer te zien."