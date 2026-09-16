Brandt onder de indruk: "Hij speelde een geweldige wedstrijd"

Ajax won dinsdagavond in de Johan Cruijff Arena met 5-1 van Willem II en Julian Brandt nam in de eerste helft een fraaie treffer voor zijn rekening. De aanvallende middenvelder uit Duitsland deelde na afloop echter ook een groot compliment uit aan zijn ploeggenoot Oscar Gloukh, die als linksbuiten mocht beginnen.

"Hij probeerde ook de zestienmeter in te komen, maar dat was behoorlijk lastig omdat het daar heel druk was en er steeds twee spelers waren die hem probeerden af te dekken. Hij wachtte echter op het moment waarop er ruimte ontstond", blikt hij terug op de website van de NOS. "Dan vond hij mij, speelde hij de bal en ging hij door. Hij ontving de bal vaak of creëerde ruimte voor iemand anders. Hij speelde een geweldige wedstrijd, kreeg een aantal kansen en scoorde uiteindelijk ook", constateert Brandt, die niet durft te zeggen of hij al goed genoeg is om weer geselecteerd te worden voor de nationale ploeg.

"Ik ben behoorlijk lang uit beeld geweest, volgens mij twee jaar", legt hij uit. "Ik denk dat iedere speler hoopt dat hij wordt opgeroepen. Als het deze periode niet gebeurt, misschien de volgende keer. Ik probeer de nieuwe bondscoach (Jürgen Klopp, red.) met mijn prestaties te overtuigen. Als dat niet gebeurt, is het geen drama. Ik ga gewoon door en hem proberen ervan te overtuigen dat hij me misschien in de toekomst oproept", vervolgt Brandt, die volop heeft genoten van de ruime zege tegen Willem II. "Vandaag (dinsdag, red.) was natuurlijk een bijzondere dag, omdat het mijn eerste doelpunt hier in het stadion was."