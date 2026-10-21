Brandt over Amsterdam: "Heb van mensen op het platteland gehoord..."
Julian Brandt heeft toegelicht waarom hij voor Ajax heeft gekozen. Naast het sportieve aspect speelde ook de levenskwaliteit in Amsterdam een belangrijke rol. De Duitse middenvelder is inmiddels uitgegroeid tot een publiekslieveling en behoort tot de gedeelde topscorers van de Eredivisie. Met twee doelpunten tegen FC Groningen onderstreepte hij onlangs opnieuw zijn waarde voor de Amsterdammers.
In gesprek met het Duitse magazine Supersub vertelt Brandt wat hem aanspreekt aan het leven in de hoofdstad. Vooral de rust, het vele groen en de kledingstijl van de inwoners vallen hem op. "De hele stad heeft op de een of andere manier iets in balans, zodat je je overal comfortabel voelt", vertelt de Duitser.
Brandt vindt het lastig om één specifieke plek in Amsterdam aan te wijzen die hem bijzonder aanspreekt. Het is juist de combinatie van verschillende elementen die ervoor zorgt dat hij zich prettig voelt in de stad. Daarbij merkt hij op dat zijn ervaring niet voor iedereen hetzelfde hoeft te zijn. "Ik heb ook van mensen op het platteland gehoord dat de stad hen enorm stress bezorgt - dat is waarschijnlijk een kwestie van mening", legt hij uit. Zelf ervaart Brandt het leven in Amsterdam juist als minder gehaast.
De keuze voor Ajax kwam niet zomaar tot stand. Brandt nam de tijd om na te denken over zijn volgende stap en had ook bij andere clubs kunnen tekenen. Uiteindelijk gaf de combinatie van voetbal en het leven buiten het veld de doorslag. "Natuurlijk heeft de club prioriteit, maar het was voor mij belangrijk dat er ook een bepaalde levenskwaliteit achter zat", vertelt de middenvelder aan Supersub.
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Brandt over Amsterdam: "Heb van mensen op het platteland gehoord..."
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