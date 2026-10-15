Brandt over eerste maanden bij Ajax: "Dat is nieuw voor mij"
Julian Brandt is bij Ajax nog zoekende naar zijn rol binnen de selectie. De Duitser merkt dat er als ervaren speler ook een andere verantwoordelijkheid bij komt kijken. Toch kijkt positief terug op zijn eerste maanden in Amsterdam.
"Ze waren vrij interessant", vertelt Brandt voor de camera van Ziggo Sport in aanloop naar het Conference League-duel met Hajduk Split. "Ik kende de stad al, dus dat was geen grote verrassing, maar de club was zoals ik hem verwachtte. Een professionele club die heel goed werk doet en een geweldige sfeer in een topstadion. Ik geniet er elke dag van."
Ook krijgt Brandt de vraag of hij bij Ajax spelers ziet die op hem lijken. "Het is moeilijk om precies iemand zoals ik te noemen, maar een jonge jongen met veel potentie is Appie (Abdellah Ouazane, red.). Hij heeft de kwaliteiten om uit niets iets te maken. Hij moet nog steeds veel leren. Hij creëert veel en stopt veel moeite in zijn acties, maar voor het doel mist hij dan het afmaken. Wij hebben veel interessante spelers, dus ik zou niet alleen hem willen noemen."
Zelf moet Brandt nog wennen aan zijn positie als een van de meer ervaren spelers in de groep. "Voor mij is het nieuw om een ervaren jongen te zijn. Ik ben nog mijn rol aan het vinden, want ik ben niet echt een extraverte jongen. Ik denk meer over mijzelf en mijn type spel, maar als je een groep wil leiden met andere ervaren jongens dan moet je in die rol passen. Daar ben ik de laatste maanden over aan het leren. Het is hard werken, maar we gaan de juiste richting op."
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Brandt over eerste maanden bij Ajax: "Dat is nieuw voor mij"
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